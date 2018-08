Crollo ponte: Toti, 30 milioni per la gestione di emergenza

La richiesta avanzata oggi da Regione Liguria al cdm in corso in Prefettura a Genova ammonta a circa 30 milioni. Lo spiega il governatore ligure, Giovanni Toti, nel punto stampa insieme al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "Non stiamo ancora parlando di una fase di ricostruzione, ma di una fase di gestione dell'emergenza - ha spiegato Toti - Sono soldi che, con il sindaco Bucci, avevamo gia' pronti da anticipare per coprire le prime spese, il governo decide di metterle nell'ordinanza di Protezione civile, ne sono felice e mi pare che sia un gesto di sensibilità e attenzione importante"

