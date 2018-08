PIERO CRUCIATTI / PIERO CRUCIATTI / AFP Ponte Morandi

Ancora nessun indagato per il crollo del ponte Morandi. Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità". Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, in conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".

