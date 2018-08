Crollo ponte: presidente commissione ministero Trasporti, "Cause caduta sono diverse"

Foto: Andrea Leoni / AFP Crollo ponte Morandi, Genova

"Varie concause" potrebbero aver contribuito al crollo del Ponte Morandi a Genova. L'indicazione è stata fornita dal presidente della commissione ispettiva del Mit, Roberto Ferrazza, intervistato da Sky Tg24. "Il ponte", ha spiegato al termine di un sopralluogo sulle macerie, "non è venuto giù così come stava ma si è piegato ed è caduto". La dinamica del cedimento non rende dunque "del tutto chiaro" quale sia l'elemento che si è rotto per primo innescando la tragedia.

