Crollo ponte:  Autostrade oggi presenta piano demolizione Morandi

(Afp) Il ponte Morandi di Genova, una veduta dei tiranti

Oggi pomeriggio, alle 16.30, Autostrade per l'Italia illustrerà alle istituzioni genovesi il piano per la demolizione e messa in sicurezza di ponte Morandi, rispettando dunque i tempi chiesti dal commissario per l'emergenza e governatore ligure, Giovanni Toti. Al tavolo è atteso anche l'amministratore delegato della società, Giovanni Castellucci. Da Autostrade, intanto, sarebbe già arrivata la disponibilità ad incontrare Renzo Piano che, martedì, ha donato alla Regione l'idea di un nuovo viadotto.

