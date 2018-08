Crollo in chiesa: indagine per disastro colposo, area sequestrata

Riccardo De Luca / AGF Crollo del tetto della Chiesa San Giuseppe dei Falegnami (Agf)

La Procura di Roma indaga per disastro colposo dopo il crollo del soffitto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, situata a pochi passi dal Campidoglio e dai Fori. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. I vigili del fuoco, che hanno posto l'area sotto sequestro anche per metterla in sicurezza, e sono ancora al lavoro per prelevare le opere d'arte rimaste nell'edificio di culto, hanno inviato a Piazzale Clodio una relazione su quanto accaduto. Quindi la procura richiederà una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare se ci siano state o meno delle lacune nella manutenzione dell'edificio.

