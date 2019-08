Le notizie del giorno (ore 19,30)

CONTE SI DIMETTE E ATTACCA SALVINI IN AULA: "CRISI DECISIONE GRAVE E IRRESPONSABILE"

Duro intervento in Senato del premier che accusa il ministro dell'Interno di avere "scarsa sensibilità istituzionale" e di mettere davanti "gli interessi di partito e le convenienze elettorali". Altri attacchi sulla richiesta di pieni poteri, sul caso Russia e sull'utilizzo di simboli religiosi. Al termine del dibattito, il premier si recherà al Quirinale.

SALVINI: "RIFAREI TUTTO, RIDIAMO LA PAROLA AL POPOLO"

La risposta al premier: "Mi dolgo che Conte mi abbia mal sopportato, per i suoi insulti mi bastava Saviano". Ultima offerta a M5s: tagliamo il numero dei parlamentari e andiamo al voto. Poi sfida M5s: "Buon lavoro con il parito di Bibbiano". I 5 stelle: "Si dimetta e basta".

PD UNITO NEL DIRE NO AL CONTE BIS, SPACCATURA SUL 'DOPO'

Zingaretti: "Qualsiasi nuova fase politica parta dal riconoscimento dei limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi". Renzi in Aula rilancia il governo istituzionale e assicura: "Se nasce, io non ne farò parte".

SI SBLOCCA IL CASO OPEN ARMS: LA PROCURA FA SBARCARE I MIGRANTI A LAMPEDUSA

La decisione dei magistrati di Agrigento, che hanno sequestrato la nave della Ong, annunciata da Salvini. Ipotizzati i reati di abuso di ufficio e omissione di atti di ufficio. In precedenza erano state salvate molte persone lanciatesi in acqua per raggiungere l'isola.

TRUMP PENSA A UN NUOVO TAGLIO DI TASSE CONTRO LO SPETTRO DELLA RECESSIONE

Washington Post: il presidente vuole ridurre il peso fiscale per stimolare la spesa interna.

HONG KONG: LAM APRE AL DIALOGO, "ASCOLTEREMO LE RAGIONI DELLA PROTESTA"

Ma a Macao almeno sette persone sono state arrestate prima di una veglia a sostegno dei contestatori.

SIRIA: FORZE FILO-DAMASCO ENTRANO IN UNA CITTÀ A SUD DI IDLIB

Le truppe governative nella città di Khan Sheikhun controllata dai jihadisti, dopo i pesanti raid aerei scatenati dalle forze armate siriane e dagli alleati russi.

ORSO 49: ANCHE LA PROVINCIA DI BOLZANO ORDINA ABBATTIMENTO

Costa: "Non creare allarmismi controproducenti".

ALLARME COCCODRILLO IN SARDEGNA, L'ANIMALE È SCAPPATO DA UN CIRCO

Caccia a Orosei, nel Nuorese. Forse si tratta di un furto.

CALDO AFRICANO FINO A DOMANI, POI GRANDINE E TEMPORALI

Afa con le ore contate, in arrivo correnti più fresche provenienti dall'Atlantico.

