Le notizie del giorno (ore 19,30)

Cristiano Minichiello / AGF Luigi Di Maio e Matteo Salvini

BATTAGLIA SUI TEMPI DELLA CRISI, DOMANI DECIDE L'AULA DEL SENATO

La Conferenza dei capigruppo propone a maggioranza che Conte riferisca il 20 a Palazzo Madama. Il centrodestra si ricompatta: Lega, Forza Italia e FdI chiedono insieme che il premier parli il 14. In base al regolamento dovrà esprimersi l'Aula, dove i numeri non sono favorevoli a Salvini. Il Pd insorge contro Casellati per la convocazione immediata: una forzatura inaudita. La Russa: Conte non ha capito che è morto.

IL GOVERNO ALTERNATIVO E IL PARTITO DI RENZI NON DECOLLANO, PD NEL CAOS

Zingaretti ripete l'appello all'unità dopo lo strappo dell'ex segretario che per il momento non riesce a coagulare né il partito nè altri alleati. L'potesi di convocare la Direzione del partito per decidere la linea il giorno in cui si discuterà la sfiducia. Analisi di AGI/YouTrend: una formazione guidata dall'ex premier dem prenderebbe alle urne tra il 4 e il 10%.

PARTITA A SCACCHI SALVINI-BERLUSCONI SULL'ALLEANZA

Si prepara un incontro che potrebbe tenersi domani dopo il dibattito al Senato. Il leader della Lega: il taglio dei parlamentari è un Salva-Renzi. Meloni: accordo col Carroccio e poi subito al voto.

ARGENTINA: MACRI PERDE LE PRIMARIE, BORSA E PESO IN CADUTA LIBERA

La vittoria dei peronisti dà un colpo alle speranze di rielezione del presidente uscente in ottobre e spaventa il mercato: Buenos Aires perde il 30%, la moneta si svaluta del 14%. Effetto negativo anche su Wall Street, DJ a -0,93%. Negative tutte le piazze europee, Milano chiude a -0,30%. Lo spread ripiega a 232.

HONG KONG: MANIFESTANTI INVADONO L'AEROPORTO, CANCELLATI TUTTI I VOLI; LA CINA "LE PROTESTE VIOLENTE SONO TERRORISMO"

Cinquemila dimostranti invadono il terminal degli arrivi, lo scalo riaprirà domani. Pechino: "I manifestanti usano strumenti pericolosi per attaccare i poliziotti, è un grave crimine violento". La compagnia aerea Cathay licenzia chi aderisce alle manifestazioni.

SANT'ANNA DI STAZZEMA: MATTARELLA, CHI DIMENTICA È PIÙ DEBOLE

Il presidente nel 75esimo anniversario della strage nazista: senza memoria piu' esposti a rischi di intolleranza e violenza.

LA TROVATA DI UNA BANCA DANESE: TASSO NEGATIVO SUI MUTUI

La Jyske Bank concede prestiti immobiliari con interesse -0,5%. I clienti restituiranno meno di quanto ricevuto.

OGGI IL PICCO DEL CALDO AFRICANO, AL SUOLO PUNTE DI 50 GRADI

Il record rilevato dal satellite Sentinel 3 dell'Esa in alcune zone del centro-sud. Rinfresca per Ferragosto, da domani temperature in calo anche di 10 gradi. Bomba d'acqua nel Verbano, quattro feriti.

