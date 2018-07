Crac Ccf: Verdini condannato anche in appello, 6 anni e 10 mesi

Condanna anche in Appello per Denis Verdini: sei anni e dieci mesi per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino, la banca di cui era presidente e e che è fallita nel 2012. Verdini non era presente in aula alla lettura del dispositivo. Gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei sono stati condannati a 5 anni e 10 mesi. La vicenda riguardava anche i contributi del fondo dell'editoria percepiti dai giornali di Verdini editi da finte cooperative.

