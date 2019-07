Si è costituito l'omicida del karaoke

wikipedia.org Polizia di Stato

Si è costituito Domenico “Mimmo” Massari, l'uomo che sabato sera ha ucciso a colpi di pistola l’ex moglie Deborah Ballesio, nei bagni-ristorante "Aquario", a Savona, durante una serata karaoke. Massari, a quanto si apprende, si è presentato spontaneamente nel carcere di Valle Armea, a Sanremo poco dopo mezzanotte, dicendo di essere l’assassino della donna. Aveva con sé una pistola, probabilmente quella usata per uccidere l’ex. L'uomo si è consegnato alle forze dell'ordine, senza avvocato. Si trova in stato di fermo, in attesa dell’interrogatorio del pm.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.