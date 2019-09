Il corpo di una donna carbonizzata ritrovato in un casale nel Bolognese

Carabinieri



Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato questo pomeriggio in un casale abbandonato a Castello d'Argile, nel Bolognese. Sono in corso le operazioni dei Carabinieri per identificare la donna. Nel luogo del ritrovamento, ieri, era divampato un incendio poi spento. Il corpo senza vita, con ogni probabilità, non era stato notato poiché rimasto sepolto dalle macerie. Dall'ispezione esterna del cadavere, tuttavia, non si può dedurre altro. Gli investigatori presumono che si possa trattare di una donna di origine marocchina, residente a Ferrara, di cui ieri era stata denunciata la scomparsa dalla sorella.

