Un paziente arrivato allo Spallanzani è grave. In corso per precauzione test sul coronavirus

Agf Il direttore divisione malattie infettive dell'istituto Lazzaro Spallanzani Emanuele Nicastri



"E' ricoverato presso la struttura un paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo Coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili". È quanto si legge nel bollettino medico dello Spallanzani diramato oggi. ​

L'uomo è di nazionalità irlandese, a quanto si apprende, il paziente arrivato ieri sera allo Spallanzani in condizioni critiche, e attualmente ricoverato in rianimazione.

L'uomo, da quanto è stato ricostruito, non dovrebbe avere le caratteristiche di "possibile caso" di coronavirus, in quanto non risulterebbero collegamenti con la Cina o con potenziali malati. Il test per verificare il contagio, che è in corso, sarebbe effettuato solo per precauzione.

La situazione degli altri ricoverati

"In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione", si legge ancora nel bollettino medico diramato oggi dall'istituto, che prosegue: "In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione".

Per quanto riguarda la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus, ricoverata allo Spallanzani, l'istituto fa sapere che i due sono in condizioni generali di salute stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale.

"Sono 20 i pazienti ancora sotto osservazione presso l'Istituto Spallanzani che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all'infezione da nuovo Coronavirus. Le loro condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto delle procedure".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it