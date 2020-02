Sta bene il primo italiano contagiato. I titoli in prima pagina sui quotidiani

In Cina sono almeno seicento gli italiani ancora bloccati. I collegamenti aerei al momento sono sospesi. Si sta pensando a voli speciali per rimpatriarli. Mentre si allunga di quattordici giorni il periodo di sorveglianza sanitaria per gli italiani rientrati da Wuhan e ora in isolamento alla Cecchignola, dopo il primo caso di contagio da coronavirus. Nel frattempo il primo italiano contagiato — era in quarantena alla Cecchignola — dice di stare «bene». In 61 sono risultati positivi al test sulla nave da crociera isolata al largo del Giappone.

E per il Frecciarossa deragliato vicino a Lodi sono indagati cinque operai. Secondo la procura lavoravano al cambio che ha causato il disastro. Nessuno di loro si è assunto la responsabilità con i pm. Le Ferrovie dichiarano: «Un errore inspiegabile, era un lavoro di routine».

CORRIERE DELLA SERA

Bloccati in Cina 600 italiani

L’ipotesi di voli speciali. Il primo contagiato: sto bene, mi sento tranquillo

LA REPUBBLICA

Inseguiti dal virus

Dopo il primo caso di contagio, la quarantena ricomincia da capo per gli altri 55 rimpatriati da Wuhan

Crociera da incubo in Giappone: 61 infettati tra le 3.650 persone bloccate sulla nave. A bordo 35 italiani

Pechino annuncia la ripresa dei voli. Roma smentisce: cieli chiusi

LA STAMPA

Indagati cinque operai per il treno deragliato. Le Fs: non è colpa nostra

Per l’azienda “si tratta di un errore inspiegabile, era un lavoro di routine”

IL SOLE 24 ORE

Germania e Francia, industria in rosso Italia ancora ferma

Berlino registra un crollo della produzione del 3,5% Recessione tecnica vicina

Parigi rileva un calo del 2,8% a causa degli scioperi per la riforma delle pensioni

L’Istat: la tendenza negativa continua ma più contenuta Fitch conferma il rating

IL GIORNALE

Renzi: con Salvini per andare alle urne

La minaccia: dopo il referendum crolla tutto

Da Graviano fango e deliri su Berlusconi

LIBERO QUOTIDIANO

Fermate Bonafede: è pericoloso

L’intesa tra grillini e Pd sulla prescrizione è una boiata. Renzi: i Dem agli ordini di Travaglio Conte: non sono giustizialista ma neppure garantista. E questo sarebbe il difensore del popolo...

IL FATTO QUOTIDIANO

L’ultimo bacio

Il Boss Delle Stragi “canta” A Reggio Calabria: “noi Graviano Soci Di B. Dai Tempi Di Mio Nonno. Tre Cene Con Lui, L’ultima A Fine ’93. Progettò Fi Prima Di Capaci”. Ghedini: “falsità”

IL FOGLIO

Una crisi di governo ampiamente esagerata

Esiste un accordo tra i Matteo? Perché Renzi parla di “operazione Draghi”? Calma. Le geometrie trasformiste offrono ancora agli anti sovranisti una buona occasione per cuocere a fuoco lento il nazionalismo. Il M5s è out e le rotture si possono evitare

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Giustizia, scosse continue

Renzi: l’accordo a tre non ha i numeri. Conte: basta rinvii, decidiamo

Il boss Graviano: incontrai Berlusconi. Ghedini: accuse diffamatorie

LA NAZIONE

«Io, contagiato dal virus in vacanza»

È un ricercatore 29enne di Reggio Emilia: «Sono tranquillo». Ma gli altri rimpatriati con lui tornano in quarantena

IL SECOLO XIX

Treno deragliato, primi indagati: sono cinque operai addetti agli scambi

Le Ferrovie: errore inspiegabile, lavori di routine Si indaga anche sui problemi di comunicazione

IL TEMPO

Il tribunale della cause ferme

A piazzale Clodio manca il personale: cancellerie costrette a stare aperte solo tre ore al giorno Mazzata sulle udienze: avvocati e magistrati obbligati a rallentare ancora di più i procedimenti

