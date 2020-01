Allo Spallanzani nuovo caso sospetto da un hotel di Roma

Ilya Naymushin / Sputnik

coronavirus



Un uomo che lamentava uno stato influenzale è stato soccorso dalla polizia all'hotel "Galatea" in via Genova 24, nel centro della Capitale. Gli agenti, secondo protocollo, sono intervenuti con tute e mascherine. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Spallanzani per accertamenti. Il sospetto è che possa essere affetto da Coronavirus.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it