Un pezzo di cornicione ha colpito e ucciso un uomo a Napoli

it.wikipedia.org Ambulanza

Un uomo ha perso la vita a Napoli per le ferite riportate dal distacco di un cornicione. Il pezzo apparteneva a un balcone situato al quinto piano di un palazzo in via Duomo, nel centro storico del capoluogo partenopeo. La vittima, un 66 enne del quartiere Stella, è morto poco dopo le 12.30 nel pronto soccorso del Cto, ospedale collinare. Rosario Patolino, questo il suo nome, gestiva un negozio di abbigliamento per bambini sovrastato porprio dall'edificio da cui si è staccato il cornicione. La strada è stata sgomberata e transennata durante i primi accertamente dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

L'incidente è accaduto quasi cinque anni dopo la tragedia che colpì, nel luglio del 2014, sempre a Napoli, il 14enne Salvatore Guidano, colpito da un fregio distaccatosi dalla monumentale Galleria Umberto I.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.