Auto contromano in Tangenziale a Milano, un morto e quattro feriti

CREDITS incidente stradale

Incidente stradale mortale nella notte a Milano. Un auto ha imboccato contromano la Tangenziale Est a Cascina Gobba intorno alle 3.30, scontrandosi con altri due veicoli. Uno dei conducenti, un uomo di 52 anni, è morto, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale; le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e le ambulanze del 118.

Auto contromano in tangenziale, maxi incidente nella notte: un morto e quattro feriti https://t.co/UZNTTDp5CR pic.twitter.com/mwW1Ddo65F — Today (@Today_it) 26 gennaio 2019

I mezzi coinvolti, riporta Milano Today, sono tre: una Mercedes, un'utilitaria e un furgone Opel. A perdere la vita è stato un 52enne italiano residente a Cassina De Pecchi (Milano); i feriti sono una ragazza di 21 anni e tre uomini di 26, 30 e 47 anni, portati agli ospedali Niguarda, San Raffaele e Policlinico in codice giallo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.