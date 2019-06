Per Giuseppe Conte la Sea Watch ha compiuto un ricatto politico

JOHN THYS / AFP Giuseppe Conte

"Qualcuno ha parlato di disobbedienza civile ma dietro al caso della Sea Watch ci vedo un ricatto politico messo in atto scientemente e deliberatamente attraverso l'uso strumentale della vita di 40 persone". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte arrivando a Bruxelles per l'incontro dedicato alla nomina del prossimo commissario Ue.

Il premier ha voluto anche commentare la posizione critica espressa dalla Germania annunciando che intende chiedere conto a Angela Merkel dell'esecuzione della pena dei manager della Thyssen, se la cancelliera dovesse interrogarlo sul capitano della Sea Watch, Carola Rackete. "Non so se la Merkel mi parlerà ma potrebbe essere l'occasione per chiedere se c'è stata e a che punto è' l'esecuzione della pena dei due manager della Thyssen che come sapete sono condannati in Italia con regolare processo che si è esaurito in tutti i gradi di giudizio. Attendiamo che la Germania ci faccia sapere dell'esecuzione della pena. Se mi verrà chiesto del comandante, lo dirò".

