Le notizie del giorno (ore 23,30)

EUTANASIA: DUBBI DI CONTE SUL DIRITTO ALLA MORTE "OBIEZIONE DI COSCIENZA PER I MEDICI"

Il premier: il governo lascerà al Parlamento l'approvazione della legge sul fine vita, che ci sia un confronto serio e sereno.

UN MILIONE DI STUDENTI IN PIAZZA IN 180 CITTÀ ITALIANE, GRETA APPLAUDE

A Roma e Milano centinaia di migliaia manifestano per il clima nell'anniversario dei 'Fridays for future'. L'attivista svedese posta le foto dei cortei: "Immagini incredibili". Costa: ascoltare i giovani e agire.

DL CLIMA: SUBITO BONUS ROTTAMAZIONE AUTO A 1.500 EURO

Lo prevede la bozza del decreto che sancisce l'istituzione del 'Fondo buono mobilita'' per un totale di 205 milioni.

IL PREMIER: "GIÙ FISCO E INCENTIVI PER USO MONETA ELETTRONICA", LUNEDÌ LA NOTA DEL DEF IN CDM

Al forum di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Conte promette: nessun aumento dell'Iva. Gualtieri: al lavoro su rilancio occupazione. Secondo fonti di governo il target di deficit potrebbe essere fissato al 2,1% per il 2020. Il commissario Gentiloni al Parlamento Ue: applicheremo il Patto usando la flessibilità.

GIUSTIZIA: GOVERNO ACCELERA, INTESA PER UNA RIFORMA ENTRO FINE ANNO

Bonafede: sarà una vera rivoluzione, quattro anni come durata massima per i processi penali e come durata media per quelli civili. Si punta a una legge delega entro il 31 dicembre. Penalisti scettici: è un asino che vola.

IUS CULTURAE: ACCORDO M5S-PD, IL 3 OTTOBRE ALL'ESAME DELLA CAMERA

Riparte l'iter della riforma sulla cittadinanza ai figli dei migranti, il testo dei 5 Stelle sarà in commissione Affari Costituzionali. Marcucci: ora va approvato. Salvini: povera Italia se è questa la priorità del governo.

STRAGI DI MAFIA: RENZI DIFENDE BERLUSCONI "INDAGATO SENZA UNO STRACCIO DI PROVA"

Per il leader di Italia Viva l'inchiesta "danneggia la credibilità di tutte le istituzioni".

AUTOSTRADE, NUOVO SCIOPERO IL 13 E 14 OTTOBRE

Rottura nella trattativa sul contratto nazionale. I sindacati insistono per la clausola a tutela dell'occupazione.

L'IMPEACHMENT SU TRUMP PER IL KIEV-GATE DIVIDE I REPUBBLICANI, DUE GOVERNATORI FAVOREVOLI

Sono quelli di Massachusetts e Vermont. Giuliani incontrò 5 volte il procuratore ucraino per conto della Casa Bianca. Biden: nulla di sbagliato.

CRAC FIORENTINA: CECCHI GORI DOVRÀ RISARCIRE 19 MILIONI

L'ex presidente della squadra di calcio condannato dal tribunale civile di Firenze.

