Le notizie di oggi (ore 18)

CONSIP: LOTTI E DEL SETTE A GIUDIZIO, PROSCIOLTO SCAFARTO

Il gup Clementina Forleo ha deciso che andranno a processo anche il generale dei carabinieri Saltalamacchia e gli imprenditori Russo e Vannoni. Prosciolto il colonnello Sessa. L'ex ministro Pd: "Uno tsunami, affronterò il processo a testa alta".

CUCCHI: IL PM CHIEDE 18 ANNI PER I DUE CARABINIERI, "MA NON È UN PROCESSO ALL'ARMA"

Sollecitate pene severe per Di Bernardo e D'Alessandro. Per Tedesco, che aveva raccontato il pestaggio, chiesta solo una condanna per falso. Il magistrato: "Non vogliamo pene esemplari ma giuste". Ilaria: "Un processo che ci riavvicina allo Stato".

PAURA A PARIGI: FUNZIONARIO FA STRAGE DENTRO UN COMMISSARIATO

L'assalitore, armato di coltello, ha ucciso 4 persone prima di essere abbattuto dalla polizia.

MANOVRA: CONTE LANCIA APPELLO AGLI INDUSTRIALI E PROMETTE MENO TASSE

Il premier ad Assolombarda: nessuna patrimoniale, con la sterilizzazione dell'Iva evitato aggravio di 542 euro a famiglia. Bonomi: servono piu' risorse il cuneo fiscale.

GENTILONI PASSA L'ESAME DELL'EUROPARLAMENTO: "NON SARÒ IL COMMISSARIO DELL'ITALIA

Via libera al rappresentante italiano in Commissione: "Patto di stabilità non perfetto, riflettere sulla revisione".

ATLANTIA PRONTA A SFILARSI DA ALITALIA, "SERVONO MODIFICHE PROFONDE AL PIANO"

Frenata della holding alla luce del rischio di revoca della concessione di Autostrade. Buffagni (M5s): niente ricatti.

DAZI: SCURE USA SU PARMIGIANO E PECORINO, SI SALVA LA MOZZARELLA DI BUFALA

Esclusi anche olio d'oliva, prosecco, bufala campana e prosciutti dop.

BALZO IN BORSA DI MEDIOBANCA: IL MERCATO SCOMMETTE SULLA SCALATA DI DEL VECCHIO

La Delfin potrebbe presto annunciare di essersi portata a ridosso del 10% del capitale della banca d'affari.

PAPA FRANCESCO NOMINA PIGNATONE AL TRIBUNALE DEL VATICANO

L'ex procuratore di Roma potrebbe trovarsi a giudicare i dirigenti sospesi per il caso segreteria di Stato-Aif.

STATO-MAFIA: BERLUSCONI SARÀ SENTITO COME TESTIMONE A PALERMO

L'ex premier in Corte d'Assise il prossimo 11 novembre.

BREXIT: NO DELL'EUROPARLAMENTO AL PIANO JOHNSON, "PRONTI A PORRE IL VETO"

Contraria anche Dublino. Il premier britannico: "Abbiamo fatto il possibile, sì alla mia offerta o sarà no-deal".

UE: VON DER LEYEN VIVRA' IN 25 METRI QUADRI NEL PALAZZO DEL BERLAYMONT

Scelto un mini-appartamento a pochi passi dal suo ufficio.

POMPEO DA PAPA FRANCESCO, IMPEGNO PER PROTEGGERE I CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE E LA LA LIBERTA' RELIGIOSA

Udienza del segretario di Stato Usa in Vaticano: "Promuovere la democrazia e i diritti umani a livello globale".

