Forze Armate: concorsi truccati, arrestato ex generale

Un generale dell'Esercito in pensione, Luigi Masiello, titolare di una scuola di formazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine sui concorsi truccati per volontario in ferma prefissata di 4 anni che consentono poi di accedere alle forze armate e di polizia. Masiello è stato raggiunto da uno dei 15 provvedimenti giudiziari eseguiti dall Guardia di Finanza e in particolare il Nucleo di polizia economica e finanziaria di Napoli.

