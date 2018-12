Un comune del Bresciano assume dei 'cacciatori di puzze'

Christina Horsten / DPA / dpa Picture-Alliance

Un comune del Bresciano assume 'nasi'

Cercasi nasi per 'cacciare' gli odori molesti. Il Comune di Lonato (Brescia) cerca "nasi", con un bando, per identificare gli odori molesti che si sentono tra Lonato e Castiglione (Mantova). L'Amministrazione ha deciso di assumere "nasisti", un lavoro che verrà retribuito e che consiste nell'annusare l'aria in punti indicati su una mappa.

I candidati dovranno dare la loro disponibilità ad eseguire sopralluoghi nelle date e negli orari richiesti, seguendo percorsi prestabiliti e sostando in postazioni prefissate, dove dovranno annusare l'aria ad intervalli e compilare una scheda con le misure di odore. Così verranno eseguiti i controlli puntuali perché è noto che gli odori che rendono l'aria irrespirabile seguono un calendario spesso preciso.

