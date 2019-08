Bollino nero e code. Il difficile weekend sulle strade italiane

Più di 4 italiani su 10 (42%) pur di raggiungere la meta delle attese vacanze sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno spaventare da code e bollini. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull'estate 2019 diffusa in occasione del week-end da bollino nero previsto dal piano di Viabilità Italia per la mattina del sabato che precede la settimana di Ferragosto.

A motivare la scelta di chi decide di partire comunque nonostante i rischi di lunghe code c'è spesso il fatto - sottolinea la Coldiretti - di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione. Sono infatti 23,8 milioni gli italiani che scelgono per le vacanze il mese di agosto che è di gran lunga il più affollato lungo le strade e nei luoghi di villeggiatura. L'86% dei vacanzieri in viaggio per le vacanze ha scelto una località del Belpaese.

Sarà il mare a fare la parte del leone per 7 italiani su 10 (70%), la maggior parte dei quali si riverserà sulle autostrade della linea Adriatica e Tirrenica. Subito a seguire la montagna ma l'estate 2019 vedrà anche la ricerca di alternative meno affollate con la campagna che e' scelta dall'8% dei turisti per stare a contatto con la natura e per l'enogastronomia con la presenza diffusa su tutto il territorio di agriturismi, fattorie e mercati.

Quest'estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su cinque (19%) grazie ad una accresciuta cultura dell'ospitalità "pet friendly" lungo tutta la Penisola ed è necessario adottare alcune misure preventive per il viaggio durante il quale occorre garantire le condizioni migliori per sopportare il grande caldo, a partire da una adeguata scorta di acqua.

È alle porte anche la più torrida ondata di calore dell'estate. Secondo il bollettino del ministero della Salute, domenica 11 agosto saranno ben 8 le città da bollino rosso, ossia il livello massimo di allarme che segnala "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Si tratta di Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Oggi e domani, invece, si segnala bollino rosso solo a Campobasso. Domenica, in particolare, si toccheranno i 40 gradi percepiti a Latina, 39 a Frosinone, 38 gradi a Roma e 37 a Firenze.

