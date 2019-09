Titoli e aperture: la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati dai quotidiani in edicola

Suamy Beydoun / AGIF San Paolo, Fridays for Future

Le manifestazioni per l’ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell’evasione fiscale e le ipotesi del governo sull’uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l’intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati che per diventare italiani basterà loro andare a scuola 5 anni, sono gli argomenti che in ordine sparso tengono banco nei titoli di apertura dei quotidiani in edicola questa mattina.

CORRIERE DELLA SERA

Fine vita, i dubbi di Conte

«Sì all’obiezione di coscienza per i medici. Non credo nel diritto alla morte»

LA REPUBBLICA

Che forza, ragazzi

Oltre un milione in piazza

LA STAMPA

L’onda verde dei ragazzi Un milione nelle piazze “Ma adesso ascoltateci”

“Ecotasse, ciclabili e più differenziata”: le principali richieste alla politica

IL MESSAGGERO

Sconti e aumenti: il caso Iva

Il piano: riduzioni per chi usa la carta, aggravi per il contante. Conte: imposta da modulare

Gentiloni: applicheremo la piena flessibilità. Decreto green: rottamazione, meno incentivi

IL GIORNALE

MA QUANTO INQUINANO QUESTI GRETINI

Migliaia in piazza, ma anche manifestare rovina l’ambiente

Estrazioni vietate. E la Grecia ci ruba il gas

LIBERO QUOTIDIANO

LOTTA DURA AL DENARO

Sconti e promesse di rimborsi a chi farà acquisti con carta di credito, mentre chi utilizza

banconote rischia di pagare più Iva e di perdere agevolazioni fiscali. Questa è una rapina

Per il governo il nemico è il contante

IL FATTO QUOTIDIANO

FORZA ITALIA VIVA

RENZI UGUALE B. DIFENDE SILVIO DA L L’INCHIE STA SULLE STRAGI, DI CUI NON SA NULLA. ATTACCA I PM DI FIRENZE (CHE INDAGANO PURE SUI SUOI). RILANCIA LA FAKE NEWS SU PAPA ASSOLTO (MA È PRESCRITTO)

IL FOGLIO

I tre paletti da rispettare per cambiare le regole fiscali in Europa: ora si può

Trovare il consenso non è semplice ma la strada è chiara: sostituire gli obiettivi di deficit con gli obiettivi di crescita della spesa

La capacità fiscale autonoma

IL SOLE 24 ORE

Bonus fiscali, sconti per 23 miliardi solo se tracciabili

Il Tesoro studia la stretta su spese sanitarie e compensi per le badanti

Nel mirino le decurtazioni delle spese per istruzione e attività sportiva dei figli

Piano per la carta unica: tessera sanitaria, documento d’identità e di pagamento

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

L’onda verde dei climatisti

Palazzo Chigi assicura massimo impegno per soluzioni concrete

Cortei in Puglia, a Bari sfilano in diecimila. Cori contro l’ex Ilva​

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Figli di immigrati, svolta Pd-M5s

Intesa nella maggioranza: per diventare italiani basterà andare a scuola per 5 anni

Già da giovedì alla Camera il ddl Boldrini. Altolà della Lega: «Queste le loro priorità?»

IL MATTINO

Sud, Conte prepara un piano straordinario

Investimenti pubblici, una banca e sgravi alle imprese che assumono. Figli dei migranti, intesa Pd-M5S​

LA NAZIONE

Ecobonus per chi rinuncia all’auto

Vale 1.500 euro. Braccio di ferro sui prodotti venduti sfusi

IL TEMPO

Quanti avvoltoi sui ragazzi di Greta

Ieri mattina milioni di giovani hanno sfilato a Roma e in tutto il mondo per salvare la Terra

L’unica nota stonata sono i politici che gli lisciano il pelo: erano loro ad avere fatto i danni

