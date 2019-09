Si ribalta cisterna acido cloridrico, Aurelia chiusa nel Grossetano

Si ribalta camion che trasporta acido cloridrico: Aurelia chiusa nel Grossetano Grosseto. La statale Aurelia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza dell'uscita per Braccagni, alcuni chilometri a nord di Grosseto, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel quale è rimasta coinvolta una cisterna che stava trasportando acido cloridrico. Nell'incidente la cisterna - che percorreva l'Aurelia in direzione nord - si è infatti ribaltata sversando il liquido che stava trasportando. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco del comando di Grosseto.

