Due esplosioni in un grattacielo in Cina, un morto

L'edificio danneggiato dall'esplosione in Cina

Un'auto è saltata in aria in un garage in un grattacielo nella Cina nord-orientale pochi minuti prima che un'altra esplosione nello stesso edificio uccidesse una persona. Lo hanno riferito gli inquirenti che hanno aperto un'inchiesta giudiziaria.

La vettura è esplosa nel garage del Wanda Plaze, un edificio residenziale di lusso, a Changchun e tre minuti dopo si è verificata la seconda esplosione in un ufficio al 30esimo piano. L'area circostante è stata evacuata. Nei video circolanti su Internet si odono forti detonazioni seguite da colonne di fumo, si vede una strada trafficata e decine di persone che fuggono. Testimoni hanno riferito anche di almeno una ventina di detonazioni, forse spari.

Witnesses claim to have seen a man throwing explosive devices at the mall #WandaShoppingPlaza at #Changchun . The explosions have killed one, there are also wounded. pic.twitter.com/5Jh58NCWRl — Achafoo (@AdrianNCF) 25 gennaio 2019

