Chihuahua annegato nel water dai ladri nel Bergamasco

Quando sono entrati nell'appartamento per svaligiarlo non pensavano al cane lasciato in casa dai padroni. Così quando il piccolo chihuahua ha iniziato ad abbaiare contro i ladri gli intrusi non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di affogare il cagnolino nel water.

L'episodio è stato denunciato a Torre Boldone (Bergamo) dai padroni di casa che, al ritorno a casa, hanno scoperto il furto e hanno rinvenuto il cane annegato in bagno.

