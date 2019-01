Corpo carbonizzato trovato in una baracca a Genova

Il corpo di una persona è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco di Genova, intervenuti per l'incendio di una baracca divampato in via Tonale, a Cornigliano, sotto il ponte dell'autostrada. Secondo le prime informazioni, il cadavere sarebbe carbonizzato. Potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora. Sul posto anche i carabinieri.

