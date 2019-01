Caporalato: migranti in condizioni disumane, blitz della Polizia a Latina

Blitz della Polizia di Stato di Latina nei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro ed al caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in condizioni disumane. La misura cautelare, eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha raggiunto, tra gli altri, un sindacalista ed un ispettore del lavoro operanti nella provincia di Latina. I particolari dell'operazione "Commodo" saranno forniti nella conferenza stampa in programma alle 11 presso la questura di Latina.

