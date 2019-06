Secondo il Questore di Macerata le rockstar non dovrebbero esaltare le droghe

"La chiusura dei negozi di cannabis light, dal mio punto di vista, deve essere vista in un'ottica di tutela delle giovani vite. E delle famiglie, anche". In una intervista ad "Avvenire" Antonio Pignataro, questore di Macerata, in prima linea nella battaglia contro la cannabis light, sostiene che "un giovane che fugge dalla fatica del vivere, del mettersi in relazione con gli altri, del portare un suo pezzo di sofferenza attraverso una qualsiasi sostanza - per quanto sembri innocua - non ama la vita. A giovani vorrei dire di riprendere in mano la propria vita, di non sfuggirle, di non rinunciare a vivere e scoprire il bello della quotidianità coltivando le passioni. Poi, certo, i loro idoli gli dicono il contrario...".

Riferimento alle parole ("la marijuana non uccide") di Vasco Rossi? "Come uomo fiero ed orgoglioso di rappresentare lo Stato ma anche come genitore - risponde Pignataro - direi a personaggi famosi e rockstar che prima di esprimere opinioni e giudizi basati su convinzioni puramente personali, senza supporto scientifico e giuridico, sarebbe meglio per loro avvicinarsi e ascoltare le tribolazioni dei ragazzi delle comunità terapeutiche, conoscere i loro percorsi nel dolore, vivere i drammi delle famiglie che vedono i propri figli percorrere strade che conducono inesorabilmente all'autodistruzione. Potrebbero uscire dai luoghi comuni e dai cliché dei personaggi 'fuori dalle righe' ad ogni costo per dare invece ai ragazzi uno spunto per valorizzare se stessi e la ricchezza della propria interiorità".

Solo a Macerata, ricorda il questore, "sono stati chiusi otto negozi, tra cui un'edicola e un tabacchi e denunciati i proprietari per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati circa 15 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa un migliaio di confezioni con infiorescenze".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.