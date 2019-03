Ubriaco investe con un camion una famiglia al parco, grave un bimbo di 14 mesi

Ha cercato di evitare un controllo stradale da parte della Polizia Locale dandosi alla fuga ma ha perso il controllo del camioncino che guidava finendo contro il muretto in cemento che delimita un'area verde pubblica, in curva, ed ha investito una famiglia, sbalzando dal passeggino un piccolo di 14 mesi. Il piccolo è in gravissime condizioni. per fortuna solo leggermente ferita la madre, che in quel momento era accanto al passeggino, e del tutto illesi un fratellino di 4 anni e il padre, che erano invece un po' più distanti.

E' accaduto oggi pomeriggio a Marostica, nel Vicentino, a poca distanza dalla storica piazza degli Scacchi.

Dopo l'incidente l'uomo è fuggito a piedi, ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno sottratto ad un tentativo di linciaggio.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un elicottero del 118 è partito da Padova ed ha caricato il piccolo trasferendolo all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il conducente del camioncino, originario di Thiene, è stato portato nella caserma dei carabinieri.

