Cala ancora il numero di preti e suore nel mondo. Ma aumentano i vescovi

Prosegue il calo del numero di sacerdoti e suore cattoliche nel mondo, soprattutto in Europa, mentre aumentano i vescovi. Secondo i dati forniti da Fides, Il numero totale dei vescovi nel mondo è aumentato di 36 unità, raggiungendo quota 5.389. Anche quest'anno aumentano sia i vescovi diocesani che quelli religiosi. I Vescovi diocesani sono 4.116 (26 in più), mentre i vescovi religiosi sono 1.273 (10 in più).

Mentre il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito anche quest'anno, raggiungendo quota 414.582 (-387). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è appunto l'Europa (-2.946) cui si aggiunge quest'anno l'Oceania (-97). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.192), America (+40) e Asia (+1.424). I sacerdoti diocesani nel mondo sono diminuiti globalmente di 21 unità raggiungendo il numero di 281.810, con una diminuzione, anche quest'anno, in Europa (-2.048), maggiore rispetto al passato, cui si aggiunge l'Oceania (-36).

Gli aumenti si registrano in Africa (+959), America (+404) e Asia (+700). I sacerdoti religiosi sono diminuiti in complesso di 366 unità, confermando la tendenza degli ultimi anni, e sono 132.772. Consolidando la tendenza degli ultimi anni, crescono in Africa (+233) e in Asia (+724), diminuiscono in America (-364), Europa (-898), Oceania (-61). I diaconi permanenti nel mondo continuano ad aumentare, quest'anno di 582 unita', raggiungendo il numero di 46.894. Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 10.535 unità, come l'anno precedente. Sono complessivamente 648.910.

