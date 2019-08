Sarà un weekend di caldo torrido in molte città

Foto: Francesco Fotia / AGF afa e caldo a roma

Il rinforzo dell'alta pressione subtropicale garantirà condizioni di tempo stabile e clima infuocato tra sabato 10 e domenica 11, con valori massimi che potranno arrivare a toccare i 40 in alcune località. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che l'espansione dell'anticiclone africano su tutta l'Italia porterà a un sensibile aumento delle temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle due isole con il disagio dell'afa.

Nelle località di montagna tale fastidio sarà un po' meno presente, così come nelle località costiere, a causa delle brezze pomeridiane. La giornata di sabato 10 trascorrerà quindi con sole e temperature elevate. Nelle ore più calde si potranno verificare fenomeni temporaleschi anche forti sul Piemonte settentrionale (Verbano-Cusio-Ossola), meridionale (Cuneese) e sull'Alto Adige al confine con l'Austria.

Al Nord avremo un caldo molto afoso, per esempio a Bolzano toccheremo 37 , a Milano 35 , Bologna 37 e Verona 35 . A Firenze la colonnina di mercurio si fermerà a 37 ; a Perugia 35 e a Roma 36. Al Sud passeremo dai 34 di Napoli ai 35 di Bari. Domenica 11 il bel tempo resisterà praticamente ovunque, qualche addensamento sarà maggiormente possibile sui rilievi alpini e prealpini dell'Alto Adige dove non sono da escludersi isolati fenomeni temporaleschi, piu' probabili nel corso delle prime ore del giorno.

Nelle ore pomeridiane rovesci o temporali sparsi anche forti con grandine e violenti colpi di vento interesseranno ancora l'Alto Adige e le Dolomiti bellunesi, ma si esauriranno entro sera. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che le aree interne sarde saranno le zone dove i termometri toccheranno picchi di 40 e forse oltre. Punte di 37-38 saranno comunque assai diffuse e possibili su tutto il Centro-Sud come a Napoli, Roma e Firenze. Bollente altresi' la Val Padana con picchi di 38-39 , in particolare sui comparti emiliani come a Bologna e Ferrara, ma pure il basso Veneto sarà severamente colpito.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.