Caldo, oggi 'bollino rosso' in 8 città, domani in 18

Si avvicina il picco di questa ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia a causa dell'aria torrida proveniente dal Nord Africa. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala per oggi 8 città con il 'bollino rosso', ossia con condizioni climatiche a forte rischio per la salute della popolazione. Si tratta di Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti. Domani, il giorno peggiore secondo le previsioni, le città in allarme rosso saranno ben 18: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Soprattutto al Centro Nord le temperature sfioreranno i 40 gradi, con massime percepite anche di 42-43 gradi. Venerdì le cose dovrebbero leggermente migliorare, anche se le città a rischio saranno comunque 13.

