Caldo: ministero, bollino rosso in 12 città fino a domenica

Non arretra l'ondata di calore che avvolge l'Italia da una settimana. "Scavallato" il picco di ieri, anche oggi e nei prossimi giorni in diverse città l'afa non dara' tregua: sono 12 le città da "bollino rosso" secondo il bollettino del ministero della Salute. Le stesse, da oggi a domenica. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

