La settimana di Ferragosto si conferma quella preferita per le vacanze degli italiani. Quasi 6 italiani su 10 si sono messi in viaggio per trascorrere alcuni giorni al mare, in campagna o in montagna e in qualche caso per raggiungere parenti o amici. La conferma arriva da un'indagine Coldiretti-Ixe che evidenzia, tra l'altro, come poco meno di un italiano su cinque (19%) ha deciso di non fare nulla e che il 24% ha scelto, invece, di rimanere a casa per riposare. Ai primi posti tra le destinazioni preferite per il periodo di ferie - secondo una fotografia scattata da Confturismo-Confcommercio - ci sono Spagna, Italia e Grecia.

In crescita anche le prenotazioni per il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, Maldive in testa. Segnali positivi anche verso Tunisia, Turchia, Tanzania e Caraibi. Per quanto riguarda le destinazioni top in Italia non ci sono sorprese, i primi posti sono occupati da Sardegna, Sicilia e Puglia. Ma che tempo farà a Ferragosto sull'Italia?

Il meteo previsto

LUNEDì 13: nuvolosità in graduale aumento al nord con precipitazioni sotto forma di temporale che dal pomeriggio si intensificheranno sulle aree alpine e su Piemonte, Lombardia, Liguria e settore occidentale di Emilia-Romagna interessando per fine giornata anche Friuli Venezia Giulia ed alta Toscana. Più stabile sul resto del territorio seppur con locale nuvolosità in transito sulle regioni adriatiche tra tarda mattinata ed ore pomeridiane.

MARTEDì 14: deciso maltempo al nord con temporali diffusi, localmente anche intensi che si attenueranno sulle regioni di nordovest ed Alpi centrali per fine giornata. Tempo che peggiora anche al centro con temporali al mattino sulla Toscana con rapido interessamento del resto del centro peninsulare. Ampi spazi di sereno al sud anche se con locale nuvolosità nelle zone interne in grado di produrre locali temporali durante le ore più calde della giornata.

MERCOLEDì 15 e GIOVEDì 16: condizioni in miglioramento al nord e temporali attesi sulle regioni centrali in rapida estensione al meridione nella giornata di ferragosto. Giovedì più stabile al nord ed ancora maltempo al centrosud peninsulare in parziale attenuazione durante la seconda parte della giornata.

