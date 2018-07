Caldo: da domani ondata bollente, ministero attiva numero verde

Riccardo De Luca / AGF ondata di caldo

Ondata bollente domani nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento e livelli 2-3 di allarme che si prolungheranno per tutta la settimana, interessando anche le Regioni del Sud. Si tratta della prima vera ondata di calore di elevata intensità estesa a gran parte del Paese nel 2018. Al numero di pubblica utilità 1500 i cittadini potranno ricevere consigli su come affrontare il caldo e informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale.

