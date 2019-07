Le 13 città in cui giovedì e venerdì farà un caldo infernale

Sarà tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio il picco dell'ondata di calore africano che sta facendo boccheggiare l'Italia. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, domani saranno 13 le città da 'bollino rosso', che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute per l'intera popolazione e non solo per le categorie a rischio.

Si tratta di:

Firenze (con punte di 39 gradi ),

Bologna,

Frosinone,

Perugia

Verona

Brescia,

Rieti

Roma

Bolzano

Genova

Pescara,

Torino,

Trieste,

Milano (venerdì 26)

