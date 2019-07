Caldo: ministero, oggi 'bollino rosso' in 4 città, sabato in 5

Ancora allarme caldo in diverse zone del Paese: secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore oggi e domani sono 4 le città da 'bollino rosso', ossia il livello massimo di allerta che scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Si tratta di Campobasso, Firenze, Frosinone e Perugia. A cui sabato si aggiungerà anche Pescara, portando il totale a 5. A Firenze in particolare le massime percepite raggiungono i 36 gradi, mentre a Frosinone addirittura sabato si arriverà a 39 gradi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.