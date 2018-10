Maltempo: coppia di anziani salvata dai vigili del fuoco nel Vibonese

Maltempo

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno tratto in salvo nella notte una coppia di anziani ed il loro figlio rimasti intrappolati nella loro abitazione per via di una frana causata dall'ondata di maltempo che ha investito varie zone della Calabria e nelle ultime ore anche il Vibonese. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto nella frazione Lia del comune di Polia, una delle zona più colpite da acqua, fango e detriti. Le tre persone tratte in salvo sono state trasferite nell'abitazione di un congiunto.

Vai all'articolo…