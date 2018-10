Calabria: cane del soccorso alpino salva 2 cercatori di funghi sulla Sila

Due cercatori di funghi di 47 e 42 anni sono stati salvati dal Soccorso alpino Calabria nelle montagne della Sila, grazie al un cane dell'unita' cinofila. L'allarme era stato dato giovedì sera alle 19 dai familiari per il mancato rientro dei due che erano andati a cercare funghi in un bosco vicino al Monte Curcio. Sono intervenuti nella zona i Carabinieri della stazione di Camigliatello e una squadra del Soccorso Alpino Calabria locale che hanno trovato l'automobile dei due dispersi sulla strada delle "vette" e hanno avviato le ricerche con l'ausilio dell'Unita' Cinofila da Ricerca di superficie del Soccorso Alpino. Proprio il cane, un grigione di quattro anni di nome Full, ha ritrovato i due dispersi presso i boschi di Macchia Sacra, in buone condizioni, che sono stati riaccompagnati all'auto sotto una pioggia battente.

