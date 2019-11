Cade in discoteca e batte la testa, giovane in prognosi riservata a Bergamo

Maria Laura Antonelli / AGF ambulanza (AGF)

È stato ricoverato in gravi condizioni e rimane in prognosi riservata un ventitreenne di Ranica (Bergamo) che la scorsa notte è caduto da una scala in discoteca battendo violentemente la testa sul selciato. Tutto è accaduto poco prima delle cinque in un locale di Treviolo. Sul posto un'automedica e un'ambulanza del 118, che hanno portato il giovane all'ospedale "Papa Giovanni". I' carabinieri indagano sull'accaduto.

