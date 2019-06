Cadavere carbonizzato a Trigoria. C'è un serial killer? 

wikipedia.org Polizia di Stato

Si indaga per omicidio contro ignoti dopo il ritrovamento di un cadavere completamente carbonizzato, nella notte tra il 3 e il 4 giugno, in via di Trigoria, poco dopo i campi sportivi, alla periferia sud della Capitale. Il corpo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme. Non è ancora stato stabilito il sesso della vittima, compito che spetterà all'autopsia in programma oggi, che dovrà inoltre stabilire se la vittima fosse ancora viva quando era stata bruciata.

"Il cadavere, minuto ed esile,era completamente sfigurato e annerito. Braccia tronche, mancavano una gamba e un piede; dal moncone, vicino al ginocchio, pendeva una scarpa con un gancetto, tipo fibbia, che sembra ricondurre a una calzatura femminile", scrive Il Mattino, secondo il quale "si indaga nel mondo dei trans , anche se nulla è dato per scontato e altre piste non vengono scartate a priori, neppure quella di un omicidio maturato in un regolamento di conti".

Le condizioni del cadavere, carbonizzato e mutilato, ricordano un analogo ritrovamento avvenuto nel 2011 in località Porta Medaglia, un'area limitrofa e anch'essa frequentata da prostitute. La vittima era una donna tra i 20 e i 30 anni e il giallo non fu mai risolto. Il Giornale azzarda l'ipotesi del serial killer, ricordando inoltre come, nel 2015 in viale Maresciallo Pilsudski, vicino alo stadio Olimpico, "in un cassonetto vennero trovati gli arti di un'altra donna".

"Quello che il medico legale capisce subito è che un arto inferiore, una gamba, è stato tagliato. Probabilmente con un'arma ben affilata e precisa. Come nel caso insoluto di via di Porta Medaglia, dove l'assassino avrebbe utilizzato una motosega per ridurre la vittima a un tronco umano, un cadavere senza arti e senza testa", aggiunge il quotidiano diretto da Sallusti, "non solo. Con un bisturi il killer asporta, con perizia e precisione chirurgica, tutti gli organi interni e i genitali. L'ipotesi è che si tratti di uno psicopatico collezionista di organi".

