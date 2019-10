Cadavere carbonizzato scoperto in una vettura nel Foggiano

Un corpo carbonizzato, probabilmente di un uomo, è stato scoperto lungo la statale 17 nelle campagne di Lucera (Fg), in località Carignano. Il corpo era in un'automobile in sosta lungo la strada. Sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Foggia e dagli accertamenti è emerso che si è trattato di un incidente stradale. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, fuoriuscendo dalla carreggiata, e l'automobile si è incendiata sena che la vittima riuscisse a salvarsi. La strada statale 17 'dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico' è provvisoriamente chiuso nel tratto al km 308,800 a Volturino. Personale Anas (Gruppo FS italiane) e forze di polizia sono al lavoro per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

