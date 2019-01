Il sequestro di Luca Tacchetto in Burkina Faso, si indaga per terrorismo

Family Handout/Facebook/Afp Luca Tacchetto

Sequestro di persona a scopo di terrorismo: è questa l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Roma in relazione alla scomparsa in Burkina Faso dell'architetto padovano Luca Tacchetto. Il fascicolo, trasmesso da Padova al pm romano Sergio Colaiocco, era inizialmente rubricato come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. Adesso il pm Colaiocco lo ha iscritto secondo l'articolo 289 bis del codice penale.

