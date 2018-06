Magistrati, avvocati e studiosi contro i cyberbulli. Su Facebook

L'idea è venuta al pubblico ministero esperto di reati informatici Francesco Cajani. Una pagina Facebook in cui magistrati, forze dell'ordine, avvocati, docenti universitari, criminologi si mettono a disposizione di genitori e insegnanti per aiutarli ad affrontare episodi di cyberbullismo e le questioni sollevate dal rapporto tra la tecnologia e i ragazzi.

Tra gli strumenti offerti a chi è in difficoltà, si pensa anche a dei video da proporre nelle scuole, il cui contenuto verrà calibrato a partire dalle sollecitazioni di chi chiede aiuto. In un recente incontro promosso da Ilsfa, Cajani, già pm in uno dei primi processi con al centro un caso di bullismo sul web e punto di riferimento italiano per Eurojust, ha raccontato di avere messo "nello zainetto che mi porto in giro per l'Europa, tra Strasburgo e Bruxelles, anche il telefono di Peppa Pig sottratto ai miei figli. Trovo che sia un efficace simbolo del nostro tempo. È un giocattolo che, per essere venduto, deve avere necessariamente il marchio CE, un marchio che impone alle imprese bene precise regole di produzione e commercializzazione, ai fini di una sicurezza del consumatore finale in quanto minore e, per definizione, vulnerabile. Possibile invece che per i nostri telefoni che giocattoli non sono, e con i quali i nostri figli intrattengono spesso la maggior parte della loro vita di relazione, tutto questo non sia ancora previsto?".