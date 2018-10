Entra armato di coltello in scuola bresciano, fermato uomo ubriaco

foto: Twitter Carabinieri

Un uomo armato di coltello si è presentato questo pomeriggio, attorno alle 16 a Roncadelle, nelle scuole di Roncadelle (Brescia) creando il panico. L'uomo, alterato, brandiva la lama lanciando frasi sconnesse e chiedendo di parlare con il preside. Subito i bidelli lo hanno affrontato trattenendolo, mentre gli insegnanti hanno tenuto i bambini in classe malgrado la campanella fosse suonata da minuti. I carabinieri hanno inviato tutte le pattuglie disponibili sul posto. Uno dei bidelli, un uomo di 56 anni, nel tentativo di far allontanare l'uomo armato, è rimasto leggermente contuso. I militari alla fine sono riusciti a bloccare l'uomo armato portandolo in caserma. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

