Botti, Viminale: 216 feriti di cui 13 gravi e 41 minorenni

(Afp) Botti, petardi

I botti di capodanno non hanno causato nessun decesso, per il sesto anno consecutivo, ma i feriti sono in lieve aumento: dai 212 dell'anno scorso ai 216 di quest'anno (44 dei quali ricoverati). E' il bilancio reso noto dal Viminale. I feriti lievi, quelli con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni, quest'anno sono stati 203 come l'anno passato mentre i feriti gravi, con prognosi superiore ai 40 giorni, sono stati 13 (quattro in più dello scorso Capodanno). In calo i minori che hanno riportato lesioni: sono 41, a fronte dei 50 di un anno fa.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it