Bomba carta e spari nel quartiere Miano, alba di guerriglia a Napoli

Una bomba carta e una 'stesa', raid armato con spari in aria, a Napoli nel quartiere di Miano. Nel rione San Gaetano, alle 4 del mattino circa, ignoti, a bordo di scooter, hanno fatto esplodere un ordigno artigianale davanti l'ingresso di una palazzina in via Teano, all'isolato 8; l'esplosione ha danneggiato alcuni scalini e la facciata del palazzo e 6 auto parcheggiate. Presumibilmente le stesse persone hanno poi esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto. Indagano i carabinieri.

