Bomba pizzeria: Salvini incontra Gino Sorbillo a Capodichino

Facebook / Gino Sorbillo Gino Sorbillo

Incontro tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e Gino Sorbillo, titolare della celebre pizzeria di Napoli oggetto di un attentato nei giorni scorsi. Il ministro ha incontrato il noto pizzaiolo napoletano in una saletta dell'aeroporto di Capodichino. Salvini e Sorbillo hanno parlato per una decina di minuti.

Intanto il procuratore, Giovanni Melillo, insieme con il commissariato stanno lavorando intensamente per portare avanti in maniera forte e capillare tutte le piste investigative, come ha detto oggi il questore di Napoli, Antonio De Iesu, raggiungendo il municipio di Afragola dove arriverà il ministro dell'Interno

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.