Uccide l'anziana madre, arrestato a Bologna

La squadra mobile della Questura di Bologna ha eseguito un fermo su ordine della Procura della Repubblica nei confronti di uomo ritenuto responsabile dell'omicidio dell'anziana madre. Quello che ad un primo esame sembrava essere un decesso per cause naturali, non ha convinto gli investigatori i quali nel corso di tutta la giornata di ieri hanno sentito la versione dell'uomo che pero' presentava delle contraddizioni. Sottoposto a interrogatorio da parte del pm ed alla presenza del suo avvocato, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità. Ulteriori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza che si terra' alle ore 11 in Questura.

