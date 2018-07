Biotestamento: Consiglio Stato, via libera ad attuazione Dat

Via libera del Consiglio di Stato all'attuazione del biotestamento. Palazzo Spada in Commissione speciale, ha depositato oggi, in tempi rapidi, il parere sui quesiti sottoposti dal ministro della Salute in materia di biotestamento e in particolare sulle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), con particolare riferimento all'istituzione della banca dati nazionale, prevista dal comma 418 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 205 del 2017. Con le Disposizioni anticipate di trattamento ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere "ora per allora" su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso; cio' avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto.

